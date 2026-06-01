Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "​​​​​​​Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi. Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.

