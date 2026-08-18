Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe; Vedat Muriç, Mason Greenwood, Nathan Ake ve Romelu Lukaku gibi önemli isimleri renklerine bağlayarak gövde gösterisi yaptı. Kadroya dahil edilen yıldızlar kadar takımdan gönderilecek isimler üstünde de yoğun bir mesai harcayan sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli kaleci Dominik Livakovic ile yolları ayırma kararı almıştı. Hırvat file bekçisinin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, transfer piyasasını sarsacak sürpriz bir gelişme yaşandı.

BARCLEONA'DAN RESMİ TEMAS

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, İspanya La Liga devi Barcelona, 31 yaşındaki başarılı eldiveni transfer etmek için düğmeye bastı. Katalan ekibinin, Livakovic'i kadrosuna katmak adına sarı-lacivertli kulüple resmi görüşmelere başladığı bildirildi. İki taraf arasında yürütülen müzakerelerde Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına 3 ila 4 milyon Euro arasında net bir bonservis geliri koymasının beklendiği ifade edildi.

ESKİ KULÜBÜ DE DEVREDE

Hırvat eldivenin tek talibinin Barcelona olmadığı da ortaya çıktı. Başarılı kalecinin eski takımı Dinamo Zagreb'in de tecrübeli file bekçisini yeniden renklerine bağlamak adına sarı-lacivertli idarecilerle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan Livakovic'in, kariyerine İspanya devi Barcelona'da mı yoksa eski kulübü Dinamo Zagreb'de mi devam edeceği merakla bekleniyor.