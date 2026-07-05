Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı için Avusturya'ya götüreceği 36 futbolcuyu açıkladı. Sarı-Lacivertlilerin açıkladığı listede yeni transferlerden Vedat Muriqi ve Amara Diouf, 36 kişilik kadroda yer almadı.

MURİQİ'NİN TEDAVİSİ SÜRECEK

Topuk Yaylası kampında yaşadığı sakatlığın ardından sağ alt adalesinde kısmi yırtık belirlenen Vedat Muriqi, Avusturya kampı kadrosunda yer almadı. Sarı-Lacivertlilerden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin İstanbul'da devam edeceği bildirildi.

DIOUF İÇİN ÖZEL PLAN

Yeni transferlerden 18 yaşındaki Amara Diouf ise çalışmalarını bireysel programla sürdürecek. Diouf ile ilgili açıklamada, "Kulübümüzün geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olan futbolcumuz Amara Diouf'un gelişiminin en sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla bireysel çalışma programının sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz, Avusturya kamp kadrosunda yer almayacak olup, çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesislerimizde sağlık ve performans ekibimizin belirlediği program doğrultusunda devam edecektir" denildi.