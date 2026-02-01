Sarı-lacivertliler, Kante transferinin tamamlanması durumunda orta sahadaki artışı önlemek ve yabancı kontenjanını azaltmak için Fred ile yollarını ayıracak. Hollanda temsilcisi Ajax, Fred ile ilgileniyor. Ajax, Kante transferi sonrası Fenerbahçe'den Fred'i kiralayabilir. Fred'in, Kante transferinde takas için de adı gündemde yer alıyor.

Al-Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 34 yaşındaki Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta süre bulan 32 yaşındaki Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.