Fenerbahçe Beko, 2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı terleten kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 1 yıl daha anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ismi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş olan takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varmıştır.

2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen Melih Mahmutoğlu, bu süre zarfında iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra yedi Türkiye Ligi, beş Türkiye Kupası, üç Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı. Adını şanlı Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmış olan kaptanımız, bu sezon da çubuklu formayı terletmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.