Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk hayallerine veda eden F.Bahçe, bugün Başakşehir deplasmanında. Sarı-lacivertliler, bu maçı kaybederse G.Saray’a Trabzon deplasmanında beraberlik yetiyor. Kanarya berabere kalırsa Cimbom’un matematiksel olarak şampiyon olmak için Trabzon’da kazanması gerekiyor. F.Bahçe kazanırsa, hesaplar son 3 haftaya taşınacak.
Maximin ve Mert Hakan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı Çağlar oynamıyor. Sakatlığı geçen Amrabat ise forma giyebilecek durumda. Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden Başakşehir’de de Ba’nın sakatlığı bulunuyor.