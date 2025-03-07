Avrupa'da tüm maçların oynanması ile birlikte ülke sıralamaları güncellendi. Fenerbahçe'nin Rangers mağlubiyeti sonrası Çekya ile puanları eşitleme şansı kaçtı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Rangers karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibine 3-1 mağlup oldu.

Rangers’a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Dessers, 42 ve 81. dakikalarda ise Cerny kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 30. dakikada Djiku’dan geldi.

ÜLKE PUANLARI GÜNCELLENDİ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin tur şansı zora girerken UEFA’dan da kötü bir haber geldi. Avrupa maçlarının ardından ülke puanı sıralamasında güncellemeye gidildi.

Lazio, 9 kişi kaldığı karşılaşmada Çekya ekibi Viktoria Plzen deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başarırken Çekya'nın boş geçtiği haftada Fenerbahçe de mağlup olunca önemli bir fırsat kaçmış oldu.

1- İngiltere | 107,910 Puan

2- İtalya | 94,293 Puan

3- İspanya | 90,453 Puan

4- Almanya | 84,581 Puan

5- Fransa | 70,450 Puan

6- Hollanda | 66.983 Puan

7- Portekiz | 62,266 Puan

8- Belçika | 56.450 Puan

9 - Çekya | 43,900 Puan

10- Türkiye | 43.500 Puan