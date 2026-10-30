Fenerbahçe'nin, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeyeceği iddia edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, transfer sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama şartlarına bağlı iki bonus maddesi devreye girdi.

Bu nedenle sarı-lacivertlilerin transfer için ödeyeceği toplam tutarın 1 milyon euro (yaklaşık 56 milyon TL) artacağı belirtildi. İki bonusun ayrı ayrı ne kadar ödeme gerektirdiğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı.

Böylece 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kerem'in toplam maliyeti, gerçekleşen bonuslarla birlikte 23,5 milyon euroya yükseldi.