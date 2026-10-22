Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun 21 Ekim'deki doğum günü için resmi sosyal medya hesaplarından kutlama paylaşımı yapmadı. Sarı-lacivertli futbolcunun takım arkadaşları ise yayımladıkları fotoğraf ve mesajlarla yeni yaşını kutladı.

Kulübün Kerem için neden paylaşım yapmadığı merak konusu oldu.

MERT HAKAN'DAN ''NİCE GÜZEL FENERBAHÇELİ YILLARA'' MESAJI

Kerem'i kutlayan isimlerden Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşıyla birlikte gülümsedikleri bir fotoğrafı paylaştı. Yandaş, fotoğrafa “Nice güzel FENERBAHÇELİ yıllara” notunu düştü.

İki futbolcu, Kerem'in Galatasaray'da oynadığı dönemde bir derbide tartışma yaşamış, daha sonra Fenerbahçe'de takım arkadaşı olmuştu.

Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Nelson Semedo ve Milan Skriniar da sosyal medya hesaplarından Kerem'in doğum gününü kutladı. İsmail Yüksek, “Nice mutlu yıllara kardeşim” ifadelerini kullanırken, İrfan Can Kahveci de “Doğum günün kutlu olsun kardeşim” mesajını paylaştı.