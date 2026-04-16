Fenerbahçe yönetimi, savunma hattını güçlendirmek için gözünü eski yıldızına çevirdi.

Sarı lacivertliler, Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae için harekete geçti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, bir sezon forma giydikten sonra 19 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae'nin menajeri Ivo Lourenço Silva Oliveira Rita'yı İstanbul'a getirdi. Masada oyuncunun olası geri dönüş şartları, kiralama formülleri ve maliyet raporları yatırılacak. Fenerbahçe yönetiminin bu transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1 sene Napoli'de oynayıp 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

İSTANBUL'DA ZORLANDI

Güney Koreli oyuncunun, Fenerbahçe macerasının 1 sezon sürme gerekçelerinden biri de menajeri ile yaptığı kariyer planlamasının yanında günlük hayatta yaşadığı zorluklar olarak öne çıkmıştı. Min-Jae'nin Fenerbahçe'de oynadığı dönemde, yakın çevresine İstanbul'da günlük hayatta sık kullanılmaması nedeniyle İngilizce iletişim kurmakta sorun yaşadığını ve günlük yaşantısında yoğun ilgi sebebiyle zorluklar çektiğini ifade ettiği biliniyor.

29 yaşındaki Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yazında sona erecek. Bayern Münih'in 30 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu deneyimli savunmacı için sarı lacivertlilerin kiralama formülünü masaya yatırması bekleniyor.