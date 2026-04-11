Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe takımları RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadelenin 33. Dakikasında ortalık bir anda karıştı. Kayserisporlu Makarov, Fenerbahçeli Guendouzi'ye kafasıyla müdahalede bulundu. Fenerbahçeliler Makarov için kırmızı kart itirazında bulunurken, hakem Ali Yılmaz oyuncuya sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'de kalesini terk eden Ederson ile yedek kulübesinde yer alan Fred, pozisyona itiraz ettikleri gerekçesiyle sarı kartla cezalandırıldı. EDERSON'UN KAŞI AÇILDI Öte yandan 45+4'te ise Kayserispor tribünlerinden atılan yabancı madde, Fenerbahçe kalecisi Ederson'a isabet etti. Kaşı açılan Brezilyalı eldiven, yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.

