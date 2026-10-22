Slavia Prag beraberliği, 6-0’lık Aston Villa faciasından daha vahimdi. Çünkü Fenerbahçe’deki bütün defoları gözler önüne serdi. Teknik Direktör İsmail Kartal, ilk 11’i kurarken, oyuncu değiştirirken futbolun gerekleri doğrultusunda değil, sosyal medya baskısı ya da futbolcuların egoları doğrultusunda hareket ediyor. Kerem’i, İsmail’i kazanmak, Slavia maçını kazanmaktan önce geldiği için Oğuz oyundan çıkıyor. YÜRÜYECEK HÂLLERİ YOK Ake, Muriqi, Lukaku yanlış transferler. Sakat Asensio dururken, Semedo uğruna takımdaki tek yaratıcı futbolcu Talisca’nın gönderilmesinin bedeli ödeniyor. Aziz Yıldırım yönetimi, yaz transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda doğru transfer yapamadı. Takımın yaş ortalaması yüksek olduğu için son yarım saatte futbolcuların yürüyecek hâli kalmıyor. Camiada yönetime, Kartal’a güven kalmadı.

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