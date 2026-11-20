Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi son antrenmanını yaptı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadı'nda oynanacak.