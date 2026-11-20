Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kocaelispor karşılaşması öncesi son antrenmanını yaptı ve Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Kocaeli Stadı'nda oynanacak.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.