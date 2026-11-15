Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda milli futbolcular yer almadı. Salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek sarı-lacivertliler, hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.