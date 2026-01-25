F.BAHÇE, Hoffenheim’ın 23 yaşındaki Kosovalı golcüsü Fisnik Asllani’yi transfer gündemine aldı. Bu sezon 19 maçta 7 gol ve 5 asistle oynayan 1.91 boyundaki santrforun çıkış maddesi Alman kulüpleri için 25, diğer ülkelere 30 milyon Euro gibi değişiyor. Bayern Münih, Dortmund, Barcelona gibi devlerin radarında olan Asllani, çok yönlü, bitirici, teknik seviyesi yüksek modern bir santrfor.

TEDESCO BAYILIR

HOFFENHEİM ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı golcü, topla çok rahat, derinlere inip sırtı dönük oynayabiliyor, pas dağıtıyor ve oyun kurulumuna katkı sağlıyor. Bu özellikleriyle de Teknik Direktör Tedesco’nun istediği tipte bir santrfor. Bu arada Futbol Direktörü Devin Özek, Bayer Leverkusen ile temasa geçip Çek forvet Patrik Schick’in şartlarını sordu.