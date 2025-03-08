Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, Avrupa listesine yazıldıktan sonra tutturduğu ritimle göz doldurdu.

Bu sezon 25 maçta 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı yakalayan Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'dan geçer not aldı.

TEKLİF HAZIRLANIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli teknik adamın takdir ettiği Sırp sol bek için Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Kostic'i takımda tutmak için Juventus'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

32 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak isteyen Fenerbahçe'nin Filip Kostic'e de 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Sırp yıldızın 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor.