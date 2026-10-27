Asya Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Al Ittihad, konuk olduğu Neftchi Fargona'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Youssef En Nesyri'nin 90. dakikada serbest vuruştan attığı gol getirdi.

Istiqlol Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 17. dakikada Iskanderov'un penaltı golüyle öne geçti. Al Ittihad, Aouar'ın 34. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya 63. dakikada dahil olan En Nesyri, 90. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-1'e taşıdı.

Bu sonuçla turnuvadaki ilk galibiyetini alan Al Ittihad puanını 4'e yükseltti. Neftchi Fargona ise 3 puanda kaldı.

FENERBAHÇE KOVAR GİBİ GÖNDERMİŞTİ

Faslı santrfor Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 79 maçta 38 gol atarken 6 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertli ekipte 2024 yılında forma giymeye başlayan golcü futbolcu, tüm kulvarlarda sergilediği performansla takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi. En-Nesyri, Şubat 2026'da Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olarak Fenerbahçe kariyerini noktaladı.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ilk devresinde gösterdiği performansla Fenerbahçe taraftarının büyük tepkisini çekmiş ve ıslıklara maruz kalmıştı.

ARABİSTAN'DA 14 MAÇTA 8 GOL

Youssef En Nesyri, bu sezon Al Ittihad ile çıktığı 14 maçta 8 gol atarken 1 de gol pası verdi. Oyuncunun kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.