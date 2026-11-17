Fenerbahçe'yi milli aranın ardından deplasman ağırlıklı bir maç takvimi bekliyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 19 gün içinde 5 karşılaşmaya çıkacak.

Bu süreçteki 5 maçın 4'ünü dış sahada oynayacak olan Fenerbahçe, yalnızca bir karşılaşmada ev sahibi olacak.

Belözoğlu yönetimindeki takım cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Kocaelispor'un ardından 4 gün sonra Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek. 29 Kasım'da Erzurumspor FK ile evinde karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakanın ardından iki deplasman maçına çıkacak.

Fenerbahçe, 5 Aralık'ta Başakşehir ile kozlarını paylaşacak, 4 gün sonra ise Avusturya'da LASK Linz karşısında puanlar arayacak. Fenerbahçe, 19 gün içinde 3'ü Süper Lig, 2'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 karşılaşmanın 4'ünde rakiplerine konuk olacak.