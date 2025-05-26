Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de 8 sene aradan sonra bir kez daha şampiyon oldu. Avrupa'nın basketboldaki bir numaralı kupasını yeniden müzesine götürme heyecanı yaşayan sarı-lacivertliler, kutlama programını açıkladı.

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Beko, sarı-lacivertli taraftar ile önce konvoy yapacak ardından Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’nda kutlamalarına devam edecek.

TARAFTARA AÇIK DAVET

Sarı-Lacivertli kulübün açıklamasında "Avrupa Şampiyonu takımımız, bugün saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Büyük kutlama ise Salı günü! Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı’dan Göztepe Parkı’na doğru ilerleyecek.

Göztepe Parkı’na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız.

Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı’na bekliyoruz! Bu gurur hepimizin. Bu zafer Fenerbahçe'nin!" ifadelerine yer verildi.