Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe kanat için girişimlerini artırdı. Sarı lacivertliler, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente’yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Serie A ekipleri Como, Torino, Parma ve Cagliari'den daha yüksek teklif sunarak Armand Lauriente yarışında öne geçti. Fenerbahçe'nin oyuncuya da daha yüksek teklif sunduğu ve transferin tamamlanmasının yakın olduğu belirtiliyor.

Fransız oyuncu için Fenerbahçe ve Marsilya'nın ilgisi olduğunu Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali doğrulamıştı. İtalyan CEO, Lauriente'nin değerini 15-20 milyon Euro aralığında belirledi. Armand Lauriente’nin güncel değeri 15 milyon Euro. Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergiledi.