Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı. FENERBAHÇE 3-5 LIVERPOOL (ikinci yarı oynanıyor) ÖNCE GENÇLER KARŞILAŞIYOR Dev karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin gençleri Liverpool’u ağırlıyor. Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ikinci yarı oynanırken İngiliz ekibinin 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. İLK 3 MAÇTA İSTEDİĞİNİ ALAMADI Fenerbahçe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada istediği sonuçları alamadı. Sarı-lacivertliler ilk maçında Roma'ya 4-2, ikinci maçında Aston Villa'ya 2-1, üçüncü maçında ise Slavia Prag'a 3-1 mağlup oldu.

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