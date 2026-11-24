UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, yarın Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle İngiltere ekibi Chelsea'nin 40 bin kapasiteli stadı Stamford Bridge'de oynanacak.

Normal şartlarda UEFA kuralları gereği ev sahibi kulüpler, tribün kapasitesinin %5'ini deplasman taraftarına ayırmakla yükümlü. 40 bin kapasiteli Stamford Bridge'de 2 bin kişi olarak belirlenen bu yüzdeyi, hem misafirperverlik hem de gelir kazanmayı hedefleyen, Ukrayna temsilcisi Türk taraftarlara kolaylık açısından biraz daha yükseltme kararı aldı.

Ayrıca Shakhtar Donetsk'in, Şampiyonlar Ligi fikstürünün belirlendikten sonra satışa çıkan kombinelere Türk taraftarlar akın etti Edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler yaklaşık 20 bin bilet bu strateji doğrultusunda Fenerbahçeli taraftarların oldu. Taraftarlar, aylar öncesinden yaptığı planlama sayesinde Londra'yı Kadıköy'e çevirme fırsatı buldu.