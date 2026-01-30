Fenerbahçe Lookman transferi için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Atalanta ile el sıkışırken kasadan çıkacak ücret de belli oldu.

Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için bonuslarla birlikte 40 milyon euro karşılığında Atalanta ile anlaşmak üzere. Banka teminatları üzerine çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

KAÇ PARA MAAŞ KAZANACAK?

Fenerbahçe'nin Atalanta ile resmi olarak anlaşması sonrası Ademola Lookman'la 7 milyon euro net maaş üzerinden 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.