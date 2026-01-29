Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray’ın da istediği Lookman’ı kadrosuna katmak istiyor. Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için harekete geçti. Daha önce Galatasaray’ın da devreye girdiği fakat yüksek maliyetlerden ötürü vazgeçtiği Nijeryalı yıldız için görüşmeler başladı.

Atalanta yönetiminin ilk etapta kapıyı 45-50 milyon Euro bandından açtığı bilinse de, gelen son bilgilere göre bu rakam 35 milyon Euro seviyelerine kadar çekildi. Fenerbahçe yönetimi, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Atalanta’nın kapısını çaldı.

35 milyon Euro’luk bonservis bedeli taksitlendirme ve bonuslarla formüle edilebilirse, Lookman’ın kış transfer dönemi kapanmadan İstanbul’a gelmesi bekleniyor.