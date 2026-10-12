Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak kritik maç öncesinde sol bek pozisyonunda ciddi bir eksiklikle karşı karşıya. İngiliz ekibi, hafta sonu Premier Lig'de sahasında Brentford ile 2-2 berabere kaldı. Bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Matteo Ruggeri, devre arasında yerini Aaron Wan-Bissaka'ya bırakmak zorunda kaldı.

MAÇIN ARDINDAN SON DURUMU AÇIKLADI

Teknik direktör Unai Emery, Brentford maçının ardından yaptığı açıklamada İtalyan futbolcunun hamstring kasında bir problem yaşadığını belirtti. Kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Emery, "Hamstring kasında bir problem yaşadı. Kontrollerini yapacağız. Aaron (Wan-Bissaka) bazen bu pozisyonda oynayabiliyor. Bence bu maç (Brentford) bir antrenman oldu ve iyi oynadı. Sol tarafta bize yardım etmeye devam edecek. Sağ tarafta oynayabilecek Lamare Bogarde var ama iki sol ayaklı bek olmadan yapımızı başka seçeneklerle korumaya çalışacağım" dedi.

SOL BEK ALARM VERDİ

Takımın diğer sol beki Ian Maatsen ise eylül ayında Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu durum, Aston Villa'nın sol kanattaki kadro derinliğini ciddi şekilde zayıflatıyor. Emery, bu zorlu süreçte alternatif çözümler aradıklarını ve mevcut kadroyla maça hazırlanacaklarını ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe maçıyla ilgili motivasyonunu da dile getirdi. Emery, "Gelişimimizi sürdürmeye devam edelim ve pozitif olalım. Elbette bir sonraki maç için heyecanlı ve motive olmalıyız. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Pazartesi günü tekrar işi koyulup Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

ASTON VILLA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Aston Villa'da sakatlık listesi sadece sol beklerle sınırlı değil. Modou Keba Cisse ile çapraz bağ sakatlığı yaşayan Amado Onana'nın da tedavileri sürüyor. Öte yandan teknik heyet, Leon Goretzka ve Brian Madjo'nun takım antrenmanlarına başladığını daha önce duyurmuştu.