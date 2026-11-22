Shakhtar Donetsk'in 25 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde 8 futbolcusu Polonya sınırında kaldı. Oyuncular takım uçağıyla Londra'ya gidemezken teknik direktör Arda Turan, antrenman ve kamp programını değiştirdi.

Ukrayna ekibinin kafilesi, karşılaşma için 21 Kasım'da Lviv'den Polonya'ya hareket etti. Polonya polisi, sistemlerinde arıza olduğunu belirterek Arda Turan, teknik ekip ve 8 futbolcunun bulunduğu üç aracın geçişine izin vermedi.

Yaklaşık üç saatlik bekleyişin ardından Turan ve teknik ekip Polonya'ya giriş yaptı. Ancak 8 futbolcunun geçişine onay çıkmadı. Geceyi sınırda geçirmek zorunda kalan oyuncuların takımdan ayrı olarak Londra'ya gitmesi bekleniyor.

LONDRA YOLCULUĞU YAKLAŞIK 12 SAAT SÜRÜYOR

Shakhtar Donetsk, Avrupa kupası maçları için önce Lviv'den kara yoluyla Polonya'ya ulaşıyor. Sınırdaki beklemelerle birlikte yaklaşık 7 saat süren bu etabın ardından kafile uçakla Londra'ya geçiyor. Toplamda yaklaşık 12 saati bulan yolculuk, sınır prosedürleri nedeniyle daha da uzayabiliyor.