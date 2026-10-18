Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nin 3. Haftasında Salı günü Slavia Prag ile sahasında karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Slavia Prag'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Slavia Prag forması giyen Tomas Chory, ligde Hradec Kralove ile oynanan maçta sportmenlik dışı hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü 55. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Chory'nin bu kırmızı kartı Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'yi adeta çıldırttı. Trpisovsky, Chory'yi Fenerbahçe maçında kadroya almayacağını söyledi. ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçta forma vermeyeceğini söyledi.

'SAÇMALIK... ANLAMIYORUM'

Maçın ardından konuşan Trpisovsky, "Saçmalık! Anlamıyorum, bana göre akılalmaz bir şey. Sınırı aştı. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Şimdi ağır bir ceza alacak ve şunu açıkça söylüyorum ki İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi maçına bizimle birlikte uçmayacak. Onun şu anda bizimle birlikte olmasını hayal bile edemiyorum." sözlerini sarf etti.