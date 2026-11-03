Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk edecek. 4 Ekim Çarşamba (yarın) Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
İngiliz ekibinde Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi yaşandı.
RYAN GRAVENBERCH SAKATLANDI
İngiliz ekibinin Hollandalı futbolcusu Ryan Gravenberch, topuk sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Liverpool'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha, Danns.