Çorum FK, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Berat Ayberk Özdemir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, sakatlanan futbolcunun sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olarak öngörüldüğünü bildirdi.
Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde Özdemir'in sağ gastrocnemius (baldır) kasında Grade 2B yaralanma tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Çorum FK'nin açıklamasında, "Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir" denildi. Kulüp, Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çorum FK, Süper Lig'de bugün saat 16.00'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.