25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi ve yarışma programları futbol karşılaşmasıyla karşı karşıya geldi. TRT 1'de yayınlanan Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi alırken, Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş dizilerinin sıralaması da belli oldu.

FENERBAHÇE MAÇI ÜÇ KATEGORİDE ZİRVEDE

TRT 1'de ekrana gelen Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, gecenin en çok izlenen yapımı oldu. Mücadele Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sıraya yerleşti.

NOW'da yayınlanan Yeraltı dizisi üç kategoride de ikinci sırada yer alırken, Show TV'nin Sevdan Bir Ateş dizisi üçüncü sırada yer aldı.

SEVDAN BİR ATEŞ'TE SERT DÜŞÜŞ

Reklam kriziyle gündemde olan Sevdan Bir Ateş, bu hafta reytinglerde kayıp yaşadı. Dizinin üç kategoride de 1 puanın üzerinde düşüş kaydetmesi dikkat çekti.

Yeraltı ise özellikle AB ve ABC1 kategorilerinde 1 puanın üzerinde artış kaydederek haftanın kazananlarından oldu.