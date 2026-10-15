Televizyon ekranlarında 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı reyting yarışı yaşandı. TRT 1'de yayınlanan Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverleri ekran başına toplarken, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Yeraltı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun da gecenin izlenen yapımları arasında yer aldı.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde açıklanan sonuçlarla gecenin en çok izlenen yapımı ve dizilerin sıralamadaki yeri netleşti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması ilk sırada yer aldı. Sevdan Bir Ateş ikinci olurken, Yeraltı üçüncü sıraya yerleşti.

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde de sıralama değişmedi. Aston Villa-Fenerbahçe maçı zirvede yer alırken, Sevdan Bir Ateş ikinci, Yeraltı ise üçüncü oldu.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 grubunda da gecenin kazananı Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması oldu. Sevdan Bir Ateş ikinci sırada yer alırken, Yeraltı üçüncü sıraya yerleşti.

Böylece Aston Villa-Fenerbahçe maçı, 14 Ekim Çarşamba akşamında Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci oldu. Sevdan Bir Ateş üç kategoride ikinci, Yeraltı ise üçüncü sırada yer aldı.