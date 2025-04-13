Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Kayserispor'un evinde Kasımpaşa'yı ağırladığı Süper Lig mücadelesinde kart gören 4 yıldız isim gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında cezalı duruma düştü.
3 SARI 1 KIRMIZI KART
Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart gören isimlerden Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso ve Dimitrios Kolovetsios'un yanı sıra mücadelede kırmızı kart gören Majid Housseini de Kadıköy'de oynanacak müsabaka önesinde eksikler arasına adını yazdırdı.
Kayseri temsilcisi, kalan haftalarda küme hattından kurtulmak için mücadele edecek.