Villa Park'ta oynanan ve ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan Şampiyonlar Ligi randevusunun ardından Aston Villa kulübü, dikkat çeken bir ticari hamleye imza attı.
Karşılaşmada gol perdesini açan 21 yaşındaki İsviçreli hücum oyuncusu Johan Manzambi'nin, Fenerbahçeli orta saha Guendouzi tarafından formasından çekildiği ikili mücadele anını paylaşan Premier Lig ekibi, bu kareyi forma satış kampanyasının merkezine yerleştirdi.
Aston Villa'nın resmi kanallarından yapılan esprili paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Siz de Johan Manzambi'nin formasına dokunabilirsiniz. Pazartesi gününe kadar 2026/27 sezonu formalarında ücretsiz kişiselleştirme (isim yazdırma)."
60 MİLYON EUROLUK YILDIZ SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe karşısında maçın kilidini açarak galibiyetin fitilini ateşleyen genç yetenek Johan Manzambi, son dönemdeki hızlı yükselişiyle Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi Freiburg forması altında sergilediği etkileyici performansla elit kulüplerin radarına girdi.
Yaz aylarında İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alarak büyük turnuva tecrübesi yaşadı. Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Aston Villa, 21 yaşındaki genç forveti 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.