Geleceğe yönelik altyapı ağı oluşturma hedefi olan Fenerbahçe, sürpriz bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Kuzey Makedonya 2. Ligi ekiplerinden Bregalnica Štip’in çoğunluk hissesini satın aldı. Yapılan anlaşma doğrultusunda Fenerbahçe, kulübün yüzde 85’lik hissesi için toplam 300 bin Euro ödedi.

Bu meblağın yarısı kulübün önceki sahibine, diğer yarısı ise yerel yönetim olan Štip Belediyesi’ne aktarıldı. Belediyenin yüzde 15’lik hisseyi elinde tuttuğu belirtildi.

KÜME DÜŞERSE HİSSELER DEVREDİLECEK

Anlaşmadaki en çarpıcı detay ise özel bir güvence maddesi oldu. Buna göre Bregalnica kulübü, üçüncü lige düşerse Fenerbahçe’nin elindeki hisseler tamamen Štip Belediyesi’ne devredilecek. Bu madde, yatırımın geleceğini doğrudan kulübün sportif başarısına bağlayan önemli bir risk unsuru taşıyor.

YENİ TREND: UYDU KULÜP PROJESİ

Fenerbahçe’nin bu hamlesi, Avrupa futbolunda giderek yaygınlaşan “uydu kulüp” modeline işaret ediyor. Büyük kulüpler, genç yetenekleri keşfetmek, Avrupa genelinde izleme ağlarını genişletmek ve potansiyel yatırım alanları oluşturmak adına küçük ölçekli takımlara yatırım yapıyor.

Bregalnica için bu ortaklık; altyapı gelişimi, sportif planlama ve finansal destek açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor. Fenerbahçe ise bu yatırım sayesinde Balkanlar’daki futbol piyasasında söz sahibi olmayı hedefliyor.