Teknik direktörlüğe İsmail Kartal’ı getiren Fenerbahçe, transferde de atağa kalkıyor. Sarı-lacivertlilerin önemli hedeflerinden biri olan sol bek transferi için önemli bir iddia ortaya atıldı. Voetbal International'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen Mauro Junior için önemli mesafe kat etti. Haberde, Fenerbahçe'nin hem oyuncu tarafıyla temas kurduğu hem de kişisel şartlarda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

PSV 18 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR

Ayrıca Hollanda ekibinin 27 yaşındaki sol bek için bonservis bedelini 18 milyon Euro seviyesinde belirlediği, ancak çıkış maddesinin 12 milyon Euro'ya kadar düştüğü ifade edildi. Tarafların sözlü anlaşmaya varması halinde Fenerbahçe'nin bu maddeyi devreye sokabileceği kaydedildi. Bu sezon PSV ile 37 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 1 gol atıp 11 de asist yaptı.