Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in doping iddialarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen ve zaman zaman teknik direktör Jose Mourinho ile gerginlikler yaşayan Maximin olay yaratacak bir iddiada bulunmuştu.

Fransa basınına konuşan Maximin'in 'Bana doping yapmaya bile kalkıştılar' sözleriyle ortaya attığı iddialar sonrası sarı lacivertliler harekete geçti.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe söz konusu iddialar ile ilgili eski oyuncusu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sarı lacivertliler Maximin hakkında, ''iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, hakaret, sporda şiddet, ve düzensizliği teşvik edici eylem ve söylemler'' maddelerinden suç duyurusunda bulundu.

Allan Saint-Maximin neler söylemişti?

Zack Nani'ye konuşan Fransız oyuncu, “Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar. İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız ‘sana şunu şunu yaparız’ diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.”

"Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada.” ifadelerini kullandı.