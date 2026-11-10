Voleybolda transfer dönemi, futboldan farklı, gelecek sezonun kadrosu şimdiden kuruluyor. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı da transferin gözde takımı. Özellikle Sarı Meleklerin Golden Trio (Altın Üçlü) olarak bilinen yıldızları Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas’ın Fenerbahçe’den ayrılacağı iddia edildi. “Arina ve Ana, Milano ile prensipte anlaştı” söylentisi var.

FENER’DE YÖNETİM DEVREDE

Vargas’ın da VakıfBank’a gideceği, buna karşın da Fenerbahçe’nin pasör çaprazına Tijana Boskovic’i alacağı kulislerde yüksek sesle konuşuluyor. VakıfBank’ın Vargas’ın yanı sıra İlkin Aydın ve Alexia Carutasu’yla da ilgilendiği bilgisi var. Fenerbahçeli taraftarlar, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas’ın ayrılığına sıcak bakmıyor. Yönetim de gerekli görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.