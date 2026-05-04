Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş hamlesi geldi… TFF, bahis soruşturmasında tahliye edilmesinin ardından Mert Hakan'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermişti. Sarı lacivertliler Mert Hakan Yandaş’a verilen 12 aylık hak mahrumiyetinin indirilmesi için federasyon ile görüşmelerde bulundu.

'KALEMİM KIRILDI'

Mert Hakan hak mahrumiyetinin ardından günha keçisi ilan edildiğini belirtip şunları söylemişti: "Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar.Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"