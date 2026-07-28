Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rövanş maçında Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Avusturya ekibi, 2. ön eleme turu rövanş maçında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek turu geçti. Sturm Graz ilk maçta da rakibini 4-0 yenmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos’ta oynanacak. Sarı-lacivertliler bu turu da geçerse Devler Ligi’ne katılmak için son adım olan play-off turuna katılmaya hak kazanacak.

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