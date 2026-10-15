UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere'de Aston Villa'ya 6-0 kaybederek tarihi bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe'de, mücadelenin ardından ortaya çıkan bir görüntü skordan daha fazla yankı uyandırdı.

Haberler.com'da yer alan habere göre maçtan önce İspanyol yıldız Marco Asensio ile Oğuz Çetin'in oldukça hararetli bir biçimde konuştuğu anlar dikkatlerden kaçmadı. İkili arasında yaşanan gergin diyaloğun ayrıntıları ve ne hakkında konuştukları netlik kazanmazken, ortaya çıkan tablo Asensio'nun takımdaki durumuna ilişkin tartışmaları bir anda alevlendirdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Tarihi mağlubiyetin öfkesini yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar, hararetli konuşmanın görüntülerinin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada teknik heyet ve yönetime yönelik soru yağmuru başlattı.

Sakatlığı bulunan ve sahaya çıkamayacak durumda olan yıldız futbolcunun neden deplasman kafilesine dahil edilip İngiltere'ye götürüldüğü sorgulandı. Taraftarlar sosyal medya üzerinden "Orada ne konuşuluyor?", "Madem sakat, neden İngiltere'ye götürüldü?" ve "Neden oynamıyor?" paylaşımlarıyla yaşanan belirsizliğe isyan etti.

"TEDBİR AMAÇLI" AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Fenerbahçe, dev randevu öncesinde yaptığı resmi duyuruda Marco Asensio'nun dizinde yaşadığı reaksiyon sebebiyle tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna dahil edilmediğini açıklamıştı.

Buna karşın İspanyol futbolcunun takımla birlikte Birmingham'a seyahat etmesi, tribünde oturup 6 farklı hezimeti izlemesi ve maç sonrasında Oğuz Çetin ile yaşadığı hararetli anlar, sarı-lacivertli camiada mağlubiyetin önüne geçen bir merak konusuna dönüştü.