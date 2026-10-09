Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansı ve yaşadığı disiplin sorunları nedeniyle yolların ayrıldığı Jhon Duran, bu kez saha dışındaki skandal iddialarla adından söz ettirdi.
Gazeteci Yusuf Kenan Çalık'ın aktardığı bilgilere göre; Kolombiyalı futbolcunun Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde forma giydiği dönemde kulüp binası içerisinde çıplak dolaştığı iddia edildi. Ayrıca genç santrforun soyunma odasında takım arkadaşlarına cinsel içerikli sorular yönelterek takım içi huzursuzluğa yol açtığı öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA GÖNDERİLMİŞTİ
Sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı uyum sorunlarıyla sıkça gündeme gelen Kolombiyalı oyuncunun kiralık mukavelesi 9 Şubat 2026 tarihinde karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.
Jhon Duran'ın Fenerbahçe kariyeri ve ayrılık sürecine dair detaylar şu şekilde kaydedilmişti:
Sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 21 resmi müsabakada 5 gol kaydetti.
Ayrılığın hemen ardından oyuncunun saha dışı yaşamı ve takım arkadaşlarıyla yaşadığı iletişim kopuklukları basına yansımıştı.