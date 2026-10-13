UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti: Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

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