Avrupa Ligi’nde Rangers’a elenmişsiniz. 3 gün sonra Samsun ile berabere kalmışsınız. G.Saray ile aranızdaki puan farkı bir anda 9’a çıkmış. Tüm bu hüzün atmosferi altında milli araya çıkıyorsunuz. Sarı-lacivertli camianın tamamının üstünü kasvet kaplamış, hakim duygu karamsarlık.

HAVAYI DAĞITTI

Oğuz Aydın, işte bu karanlık tabloyu yırtıp attı. 25 yaşındaki milli futbolcu,

iki Macaristan maçında yaptığı üç asistle Fenerbahçe’nin geleceğine ışık tuttu. Sarı-lacivertli taraftarlar için Oğuz Aydın artık ikinci Arda Güler. Genç orta saha oyuncusu bundan bir hafta önceki psikolojik çöküntüyü ayaklarıyla dağıttı.

UEFA’DA ADI YOK

Kolay değil. Oğuz, bu noktaya çalışarak geldi. 2018-19 sezonunda 3. Lig’de Buca forması giyiyordu. 2021’de Alanyaspor’a 238 bin Euro’ya geldi. Birçok takıma gidebilirdi. F.Bahçe’yi seçti. Aylarca yedek oturdu. UEFA listesine bile yazılmadı. Ama o pes etmedi. Oğuz bugün Fener’in Aydın’lık yüzü.