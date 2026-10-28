Fenerbahçe'de Süper Lig'in 9. Haftasında Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın görevden ayrılmasının göreve geçici olarak getirilen isim belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör belirlenene kadar göreve Dirk Kuyt'ın getirildiği bildirildi.
Kuyt'ın Milli araya kadar görevde kalması bekleniyor.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir."