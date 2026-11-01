Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hem Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruyu yanıtladı hem de hakem kararlarını eleştirdi.

Fenerbahçe'nin kendisi için her zaman ayrı bir yeri olacağını belirten Belözoğlu, “Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür” dedi.

Fenerbahçe'nin zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusu olduğunu söyleyen Belözoğlu, yöneticilerin bir tavır göstererek inançlarını ortaya koyması halinde bazı gelişmelerin yaşanması gerektiğini ifade etti. Mevcut görevine odaklandığını ise şu sözlerle anlattı:

“Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım.”

“HAKEM OYUNUN KADERİNİ ETKİLEYECEK HATALAR YAPTI”

Karşılaşmanın hakemini eleştiren Belözoğlu, gösterilmeyen kırmızı kartların ve verilmeyen golün skoru etkilediğini savundu. Kendi oyuncusunun da ikinci yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten teknik direktör, “Bugün net 2 kırmızı kart vardı. İkinci yarıda da bizim oyuncumuzun kırmızı kartı var. Hakem oyunun kaderini etkileyecek hatalar yaptı” diye konuştu.

40. dakikada kırmızı kartların gösterilmesi halinde farklı bir maç konuşulabileceğini söyleyen Belözoğlu, hakemlerin oyunun gidişatını yakalayamadığını ileri sürdü. Belözoğlu, “Attığımız gol neden verilmedi bilmiyorum. Skoru etkileyen bir performans vardı” ifadelerini kullandı.