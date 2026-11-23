Fenerbahçe'nin kış transfer dönemi için savunma arayışında gündemine Arsenal'den Cristhian Mosquera'yı aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki İspanyol futbolcu için devre arasında İngiliz kulübüyle temasa geçmeyi planladığı belirtildi. TeamTalk'ın haberine göre; Mosquera ile ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Inter, Al Nassr ve Al Hilal'in de savunmacıyı transfer etmek istediği iddia edildi. İSPANYA MİLLİ TAKIM'NDA SÜRE ALDI Mosquera, bu sezon Arsenal formasıyla 5 maçta 377 dakika süre aldı. 2025 yılında Valencia'dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilen futbolcunun sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor. Mosquera İspanya Milli Takımı'nın alt takımlarının formasını giyerken, mart ayında oynanan özel maçlarda A Takım formasıyla da karşılaşmaya çıktı.

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