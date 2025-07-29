Manchester City, geride kalan hayal kırıklığı yaratan 2024-25 sezonunun ardından kadrosunda köklü değişikliklere hazırlanıyor. Premier Lig’i 71 puanla 3. sırada tamamlayan Pep Guardiola’nın ekibi, yeni sportif direktör Hugo Viana liderliğinde takımı yeniden yapılandırmayı hedefliyor. Bu kapsamda gözden çıkarılan isimlerden biri de Manuel Akanji oldu.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELERE İZİN VERİLDİ

TBR Football’dan Graeme Bailey’nin haberine göre; Manchester City, 30 yaşındaki İsviçreli stoper Akanji’ye Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapma izni verdi. Ocak ayında Vitor Reis ve Abdukodir Khusanov’un kadroya katılmasıyla birlikte savunmada ciddi bir yoğunluk oluşan City'de, Ruben Dias ve Josko Gvardiol’un form grafiği de Akanji’nin gözden düşmesinde etkili oldu.

CITY, DOĞRU TEKLİF GELİRSE AKANJI’Yİ SATACAK

2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Akanji’nin yaz transfer döneminde bonservisiyle elden çıkarılması planlanıyor. Manchester City, bu satıştan elde edilecek geliri ise sağ bek için bir numaralı hedef olan Newcastle United oyuncusu Valentino Livramento’nun transferinde kullanmak istiyor. Kulüp, Kyle Walker'ın ayrılığı sonrası sağ beki gençleştirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE İÇİN STRATEJİK HAMLE OLABİLİR

Fenerbahçe’nin, savunmasını güçlendirmek adına bu tecrübeli isme yönelmesi kulüp açısından dikkat çekici bir adım olarak görülüyor. Sarı-lacivertliler, hem uluslararası tecrübeye sahip hem de Şampiyonlar Ligi seviyesini bilen bir oyuncuyu kadrosuna katma fırsatı yakalayabilir. Görüşmelerin ilerleyen günlerde somutlaşması ve City’den resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

GUARDIOLA KADRO KALABALIĞINA KARŞI

Pep Guardiola daha önce birçok kez kalabalık kadrolardan hoşlanmadığını dile getirmişti. Yeni sezon öncesinde John Stones, Nathan Aké ve Akanji üçlüsünden en az birinin ayrılması bekleniyor. Stones’un sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olması ve sık sakatlık geçirmesi onu da ayrılığa yakın hale getiriyor.

AKANJI’NİN CITY SERÜVENİ

Akanji, 2022 yazında Borussia Dortmund’dan 15 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. İlk sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle tamamlanan tarihi üçlemeye katkı sağlayan deneyimli savunmacı, özellikle 2023 İstanbul finalinde Rodri'nin galibiyet golüyle sonuçlanan pozisyonda kilit rol oynamıştı. Ancak son iki sezonda yaptığı kritik hatalar ve özellikle 2024’te Tottenham karşısında Son Heung-Min’e hediye ettiği pozisyon, taraftarın gözünde kredisini azalttı.