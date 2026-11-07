Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.
Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı. Archie Brown ise cezasından dolayı kadroda bulunmuyor.
Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N’Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi