Fenerbahçe'de önce yardımcı antrenörlük görevini üstlenen, ardından yaşanan teknik direktör değişimi sürecinde geçici teknik direktör olarak takımın başında sahaya çıkan Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki teknik heyet serüveni kısa süre önce sona ermişti.

A Spor'da yer alan habere göre yönetimin teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getirme kararı almasının ardından, Hollandalı futbol adamıyla karşılıklı olarak yollar ayrılmıştı. Görevine son verilen 46 yaşındaki çalıştırıcının ayrılık sürecinde kulüpten aldığı toplam ücretin detayları ise netlik kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU DA ÖDENDİ

Ortaya çıkan rakamlara göre Fenerbahçe yönetimi, Dirk Kuyt'ın sözleşmesinden doğan ve sezon sonuna kadar hak ettiği tüm maaş ödemelerini eksiksiz olarak gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulübün, maaş alacaklarının yanı sıra sözleşmede yer alan performansa dayalı ek ödemeleri de devreye soktuğu öğrenildi. Bu kapsamda Kuyt'ın hesabına 125 bin euro tutarında Şampiyonlar Ligi bonusu yatırılırken, Fenerbahçe'nin Hollandalı antrenöre yaptığı toplam ödemenin 1 milyon 125 bin euroya ulaştığı kaydedildi.