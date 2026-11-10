Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin Çorum FK deplasmanında elde ettiği 5-0'lık görkemli galibiyete, hücum hattı kadar kaleci Ederson da damgasını vurdu.

Mücadele boyunca kalesine gelen akınlarda adeta etten bir duvar ören Brezilyalı eldiven, 90 dakika boyunca tam 8 net kurtarışa imza attı. Karşılaşmayı 9.4 gibi rekor bir reyting puanıyla tamamlayarak maçın en iyi oyuncusu seçilen 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, sezon başından bu yana yükselen form grafiğini zirveye taşıdı ve sarı-lacivertli taraftarların gönlünde yeniden taht kurdu.

GÜNAH KEÇİSİNDEN ZAFERİN MİMARLIĞINA

2025-2026 sezonunda yediği hatalı goller ve yaptığı kritik hamle hataları nedeniyle camianın hedef tahtasına oturtulan ve kaçan şampiyonluğun faturası kesilen Sambacı, aradan geçen süreçte adeta zihinsel bir devrim yaşadı.

Üzerindeki ağır baskıyı ve olumsuz havayı dağıtmayı başaran tecrübeli kaleci, bu sezon ortaya koyduğu güven veren duruşuyla Fenerbahçe'nin kazandığı kritik puanlarda başrolü oynadı. Geçtiğimiz yıl taraftara saç baş yolduran Ederson, sergilediği inanılmaz reflekslerle küllerinden yeniden doğarak Süper Lig'in en formda eldiveni haline geldi.

RAKAMLAR FARKI ORTAYA KOYDU

Fotomaç'ın derlediği veriler, Ederson'un sahadaki inanılmaz dönüşümünü somut istatistiklerle tescilledi. Geçtiğimiz sezon maç başına 2.3 kurtarış ortalamasıyla oynayan Sambacı, bu sezonun ilk 11 haftasında bu sayıyı 4.3'e çıkardı. Kalesine gelen tehlikelerde gol engelleme beklentisini 1.3 oranından 4.45 seviyesine fırlatan 33 yaşındaki eldiven, kurtarış sayısında da rekor kırdı.

2025-2026 sezonunun tamamında yalnızca 55 kurtarış yapabilen Brezilyalı yıldız, 2026-2027 sezonunun henüz ilk 11 haftalık diliminde 43 kurtarışa ulaştı. Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gören deneyimli file bekçisi, geçen sezonun ilk 10 maçında kalesinde gördüğü 10 gollük grafiği de geride bıraktı.

KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Çorum FK karşısında kalesini gole kapatarak Süper Lig'deki istikrarını taçlandıran Ederson, bu sezon ligde çıktığı 10 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine geçit vermedi ve kalesini gole kapattı (clean sheet).

Lig maratonunda kalesine adeta kilit vuran tecrübeli yıldız, buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında forma giydiği 6 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başaramadı. Ligdeki muazzam formuyla moral depolayan Ederson, Avrupa arenasında da aynı istikrarı yakalamak adına vites yükseltti.